Allerta arancione, scuole di nuovo chiuse nei paesi del versante jonico

Scuole di nuovo chiuse domani nel versante jonico messinese, per allerta meteo. E’ la seconda volta da quando è inziato l’anno scolastico. Il livello d’allerta arancione è stato diramato dalla Protezione civile regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, dalle 16 di oggi (giovedì) e sino alle 24 di domani. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Le scuole in numerosi centro jonici erano state chiuse, sempre per allerta meteo, lo scorso 2 ottobre.

Per il 12 ottobre sono state già chiuse le scuole di S. Teresa di Riva, S. Alessio Siculo, Taormina, Giardini, Letojanni, Roccalumera, Mandanici, Alì, Alì Terme, Scaletta Zanclea, Furci, Savoca, Limina, Gallodoro, Mongiuffi Melia Castelmola, Fiumedinisi, Nizza e Pagliara.