Meteo. Capodanno tranquillo ma con nubi in aumento all’inizio del 2025

Ecco come la situazione evolverà nei prossimi giorni nel Messinese

METEO MESSINA – Come tradizione vuole, da ormai molti anni, anche quest’anno il periodo di Capodanno sarà caratterizzato dall’alta pressione, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, anche se con una discreta escursione termica giornaliera, fra giorno e notte. A Messina, il 31 dicembre 2024 sarà soleggiato, con temperature massime che di giorno raggiungeranno i +17°C, mentre la notte si potrà scendere sui +10°C.

La sera del 31 avremo un cielo poco nuvoloso, tendente al parzialmente nuvoloso, con una ventilazione molto debole, quasi assente, che purtroppo contribuirà ad accumulare il particolato e le PM 10 prodotte dalle esplosioni simultanee dei botti, molto dannose per la nostra salute (soprattutto per chi soffre di determinate patologie).

A Capodanno arrivano delle nubi stratificate

Il nuovo anno inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, tendente a nuvoloso, per l’arrivo di nuvole stratificate provenienti dal Nord Africa, che non produrranno fenomeni precipitativi. In serata prevarrà ancora un cielo parzialmente nuvoloso, o molto nuvoloso. I venti soffieranno deboli da Sud sullo Stretto, e deboli variabili sulla costa tirrenica e ionica. Mari quasi calmi.

Fra giorno 2 e giorno 3 qualche annuvolamento potrà transitare lungo la costa tirrenica, ma senza apportare fenomeni precipitativi significativi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari si renderanno tutti da poco mossi a quasi calmi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con massime sui +17°C e minime intorno i +10°C.

Bisogna però tenere presente che i cieli sereni o poco nuvolosi, nelle ore notturne, favoriranno anche un forte irraggiamento (perdita di calore che dal suolo si disperde rapidamente verso l’alta atmosfera), che in questo periodo dell’anno, con il sole che raggiunto il suo posizionamento più basso sull’orizzonte (settimana del Solstizio d’inverno), diventa particolarmente intenso.

Ciò determinerà una forte escursione termica fra il giorno e la notte, che si presenterà decisamente fredda, con temperature che potranno scendere sotto i +10°C +9°C, mentre valori sui +7°C +6°C non sono da escludere nei sobborghi collinari della città.