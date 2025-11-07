Meteo, domenica avanza una nuova e più intensa perturbazione

Che temperatura ci aspetta nel weekend e le tendenze nella prossima settimana. Con un tempo più autunnale in Sicilia e a Messina

Come avevamo annunciato giorni fa, in questo articolo, in queste ore una perturbazione di lontane origini atlantiche sta interessando la Sicilia, portando piogge, rovesci e temporali. In mattinata una forte linea temporalesca ha causato nubifragi fra Ragusano e Siracusano, dove sono caduti fino a 80-100 mm di pioggia in pochissime ore. Questa perturbazione già entro sera si allontanerà verso lo Ionio, lasciando in eredità una spiccata variabilità nella giornata di sabato. Ma attenzione perché domenica 9 novembre una nuova e più intensa perturbazione attraverserà la regione, portando nuove piogge e rovesci, anche localmente intensi. Quindi un tempo decisamente più autunnale, anche se finora continuano a mancare quelle perturbazioni capaci di apportare piogge diffuse, moderate ma buone, estese su ampi areali.

Sabato 8 novembre 2025

Al mattino irromperanno ampie schiarite e spazi di sole dopo il maltempo della serata, con un cielo poco nuvoloso, o parzialmente nuvoloso. Ma dal pomeriggio nuovi annuvolamenti inizieranno ad affacciarsi da sud-ovest, andando a coprire la volta celeste in serata. Non si attendono precipitazioni degne di nota, eccetto qualche sporadica goccia in tarda serata, più probabile nelle aree meridionali della provincia. Temperature massime sui +20°C +21°C, minime sui +15°C. Venti molto deboli, in rotazione da Ovest e intensificazione entro sera sul Tirreno a largo. Mari da poco mossi a mosso il Tirreno a largo.

Domenica 9 novembre 2025

Ci attende una giornata instabile e inaffidabile, con schiarite e spazi di sole alternati al transito di annuvolamenti compatti che soprattutto fra la tarda mattinata e il pomeriggio, quando ci sarà il rischio di rovesci e temporali che dall’area ionica potranno risalire fin verso lo Stretto di Messina, interessando maggiormente i quartieri della zona sud della città. Temperature massime non oltre i +20°C, minime sui +16°C. Soffieranno deboli o moderati venti da Sud e S-SE, fino a oltre 40-50 km/h nell’area nord dello Stretto. In serata attesauna sensibile rotazione, prima da SW e poi da Ovest. Mari da mossi a localmente molto mosso lo Ionio.