 Meteo: fine settimana soleggiato ma con un'ampia escursione termica giornaliera

Meteo: fine settimana soleggiato ma con un’ampia escursione termica giornaliera

Daniele Ingemi

Meteo: fine settimana soleggiato ma con un’ampia escursione termica giornaliera

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venerdì 17 Aprile 2026 - 14:00

Fino a martedì 21 tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature piuttosto miti di giorno nel Messinese

La depressione responsabile della fase di maltempo d’inizio settimana, con i forti venti di Scirocco d’inizio settimana che hanno sferzato le coste tirreniche (l’area ionica è stata schermata dal cuscino d’aria fredda presente sopra lo Ionio), si sta spostamento verso levante, favorendo un aumento della pressione atmosferica. Nel corso del weekend un cuneo anticiclonico, molto debole, si insinuerà verso il Tirreno e la Sicilia, riportando una certa stabilità atmosferica, con un tempo prevalentemente soleggiato, poche nubi e fenomeni d’instabilità pomeridiana (nubi cumuliformi ad evoluzione diurna) concentrati sui rilievi dell’entroterra, vicino i confini della nostra provincia (lontano dalle coste). Di giorno si potranno raggiungere facilmente i +21°C +22°C, mentre nelle ore notturne il termometro scenderà a cavallo dei +13°C +14°C. Si tratta di un’escursione termica giornaliera molto ampia per una località di mare, da non sottovalutare. Inoltre, chi vorrà approfittare di questa fase stabile e soleggiata per godersi il primo sole al mare dovrà fare attenzione ai raggi UV (ultravioletti) che saranno davvero molto forti, simili ai valori di agosto. Quindi si raccomanda di evitare di esporsi al sole per molto tempo. In questi casi sono consigliabili delle creme solari, soprattutto per le pelli più delicate.

Sabato 18 aprile 2026

Giornata stabile e soleggiata, con un cielo poco nuvoloso, o al più velato, con qualche nube solo sui rilievi che contornano lo Stretto. Nel pomeriggio e durante la serata qualche nube innocua transiterà sul settore ionico (i rimasugli delle nubi di calore in formazione nel pomeriggio sull’entroterra). Massime sui +21°C +22°C e minime pronte a scendere sui +13°C +14°C. Venti deboli da Nord, con rinforzi nella parte sud della città, fra Contesse e Santa Margherita. Mari poco mossi, increspato lo Stretto.

sole

Domenica 19 aprile 2026

Sarà una domenica di sole, eccetto il passaggio di qualche innocua velatura o nube di passaggio. Il soleggiamento ininterrotto garantirà ancora un’ampia escursione termica fra giorno e notte, con massime che di giorno potranno raggiungere o superare pure i +22°C, e minime di +14°C +15°C. Venti deboli di brezza e mari quasi calmi o poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Fino a martedì 21 tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature piuttosto miti di giorno. Da metà settimana si prevede il passaggio di qualche corpo nuvoloso africano, con la possibilità di qualche debole pioggia durante la settimana. Mentre a fine mese il quadro circolatorio potrebbe subire nuove modifiche, con il possibile ritorno dello Scirocco.

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