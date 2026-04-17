 Risanamento Messina. Da inizio anno consegnate 55 case, altre 47 in ristrutturazione

Risanamento Messina. Da inizio anno consegnate 55 case, altre 47 in ristrutturazione

Redazione

Risanamento Messina. Da inizio anno consegnate 55 case, altre 47 in ristrutturazione

venerdì 17 Aprile 2026 - 12:38

Ancora altre 40 case sono da ristrutturare e altre 28 in fase di rogito

Dal mese di gennaio ad oggi gli uffici della Struttura Commissariale al risanamento hanno consegnato al soggetto attuatore ArisMe un totale di 55 appartamenti da destinare alle famiglie che risiedono nei lotti da risanare.

MANUTENZIONI

Attualmente sono 47 le case assegnate alle imprese che devono fare interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria. Per altri 16 immobili che necessitano di lavori di ristrutturazione sono in corso le progettazioni. Infine ci sono altri 24 appartamenti già acquistati dalla Struttura Commissariale e per i quali si procederà nei prossimi mesi alla progettazione ed assegnazione alle imprese.

ROGITI

In questo momento sono 28 gli immobili in fase di rogito e con proposta di acquisto già accettata.

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