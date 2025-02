Meteo: l’anticiclone sulla Russia crea un nuovo blocco, nuove perturbazioni in vista

Cambia la circolazione sull’area europea. Ed ecco le novità dei prossimi giorni nel Messinese

METEO MESSINA – Cambia la circolazione sull’area europea. La novità importante è quel gigantesco anticiclone sull’area russo-scandinava che potrebbe raggiungere valori elevatissimi, di oltre 1060 hPa.

Questo gigante lascerà chiusa la porta dell’Atlantico, spalancando quella dell’est. Il problema è che ad est per ora non c’è freddo (massime sopra lo zero a Mosca), quindi le masse d’aria che giungeranno da lì saranno tutt’altro che gelide. Ma l’unica nota da tenere in considerazione riguarda i flussi di calore che questo gigantesco convoglierà verso l’Artico, intensificando un riscaldamento della stratosfera artica che entro fine mese potrebbe mettere in crisi il vortice polare, favorendo la discesa di ondate di freddo verso l’Europa.

Al momento questo schema favorisce maltempo e perturbazioni con venti di scirocco, a tratti levante, che prevarranno nei prossimi giorni, fino alla parte finale della seconda decade di febbraio. Ciò si tradurrà in piogge sopra la media sui settori ionici. Ma eventi importanti di pioggia sono in dirittura d’arrivo anche sulla Sicilia meridionale, ma soprattutto occidentale, dove la pioggia serve in vista dell’estate.

La prossima perturbazione in arrivo sull’area del Messinese, duramente colpita dal temporale autorigenerante di domenica 2 febbraio 2025, sarà quella di venerdì notte, 7 febbraio, che porterà piogge diffuse, qualche rovescio. Ma al momento sono da escludere fenomeni temporaleschi analoghi a quello di domenica. Questo fronte sarà strutturato in un ampio fronte caldo (con ampio warm conveyor belt). Da monitorare il passaggio fra sabato 8 e domenica 9 febbraio, che invece potrebbe vedere lo sviluppo di nuove spirali temporalesche che al momento sembrano interessare più il sud della Sicilia e le aree più interne.

Mercoledì 5 febbraio

Ci aspetta una giornata con cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso, con qualche nube in più sull’area ionica. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti, con venti molto deboli, clima mite e mari generalmente quasi calmi.

Giovedì 6 febbraio

Al mattino ancora ampi spazi soleggiati, con ampi spazi di cielo sereno alternati a qualche innocua nuvola. Verso sera assisteremo ad un aumento dei cirri e cirrostrati da sud-ovest. Le temperature massime saliranno oltre i +16°C. Venti deboli meridionali, mari quasi calmi.

Venerdì 7 febbraio

Al mattino cielo velato, con tendenza ad ulteriore aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della serata successiva, quando al suolo andrà ad intensificarsi la ventilazione meridionale. Entro la notte successiva le prime piogge bagneranno il Messinese.