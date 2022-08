Meteo Messina: caldo e afa fino a domani, da venerdì rischio temporali? - Tempostretto

Da venerdì 19 nuovi improvvisi temporali potrebbero interessare il nostro territorio, sconfinando fino alle aree costiere

Ancora gran caldo e condizioni di tempo sostanzialmente stabile e soleggiato per buona parte della settimana, almeno fino a venerdì 19 agosto. Stavolta la spinta sul bacino centrale del Mediterraneo del promontorio anticiclonico africano è indotta dall’affondo di una saccatura verso la Spagna e il Portogallo. Questa saccatura nei prossimi giorni si sposterà verso levante, andando a coinvolgere gran parte d’Italia, dove si verificherà un importante peggioramento.

L’avanzata del ramo ascendente di questa saccatura produrrà un veloce peggioramento del tempo anche sulla Sicilia, con un progressivo aumento della nuvolosità medio-alta, atteso già dalla serata di domani. Mentre da venerdì 19 agosto improvvisi temporali si formeranno pure sul messinese, fra Nebrodi e Peloritani, per estendersi entro sera alle aree costiere.

I venti da Sud attesi domani fra lo Ionio e lo Stretto di Messina. Credit Consorzio Lamma Toscana.

Giovedì 18 agosto 2022

Al mattino cieli velati, con clima caldo e afoso. Fra il tardo pomeriggio e la serata successiva sopraggiungeranno nubi medio-alte, da ovest verso est. Nei bassi strati si attiverà una debole ventilazione da Sud, che precederà il peggioramento atteso nella serata di venerdì 19 agosto. Le temperature massime potranno schizzare oltre la soglia dei +34°C +35°C, con picchi puntualmente più elevati lungo la costa tirrenica, nel tratto fra Saponara e Capo Rasocolmo, dove entreranno delle calde folate di scirocco, in discesa dai Peloritani. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto, da poco mosso a leggermente mosso lo Ionio.

Foto di un enorme cumulonembo in formazione.

Venerdì 19 agosto 2022

Fin dal mattino avremo cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi, un po’ su tutto il territorio. Nel corso delle ore centrali del giorno e del pomeriggio dei temporali prenderanno forma sui rilievi, tra Nebrodi e monti Peloritani. I venti in quota da SW (lungo l’asse ascendente della saccatura) spingeranno i cumulonembi verso la costa ionica e l’area dello Stretto, dove potranno sopraggiungere dei rovesci e dei temporali. Non sono esclusi sconfinamenti pure sulla costa tirrenica.

Possibile instabilità nel weekend?

Anche se ancora è presto per qualsiasi previsione, nel fine settimana la discesa di aria più temperata verso la Sicilia (isoterme di +17°C a 1500 metri), sopra le calde acque del Tirreno, potrebbe generare dell’instabilità convettiva, con il possibile sviluppo di qualche “temporale marittimo” sul basso Tirreno. Le possibilità al momento sono medio-basse, così come l’attendibilità di questa previsione, visto la distanza temporale. Di certo c’è che data l’enorme mole di energia in gioco non si potranno escludere fenomeni, anche violenti. Non rimane che aggiornarci nei prossimi giorni.