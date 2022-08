Meteo Messina: caldo e afa torneranno a settembre, temperature in aumento - Tempostretto

Nel fine settimana arriverà una nuova ondata di calore che caratterizzerà i primi giorni di settembre

Archiviata la fase d’instabilità che ha caratterizzato l’ultima decade del mese di agosto, l’alta pressione sub-tropicale, tornerà nuovamente a ridistendersi verso il bacino centrale del Mediterraneo, riportando condizioni di tempo stabile, caldo e maggiormente soleggiato, come tradizione per questo periodo dell’anno. Va detto, però, che malgrado l’avanzamento dell’anticiclone sub-tropicale su buona parte del Mediterraneo e dell’Europa centrale, avremo a che fare con condizioni di stabilità tardo estiva, caratterizzata da ampi spazi soleggiati inframmezzati dal passaggio di velature, nubi alte e addensamenti più consistenti in sviluppo a ridosso dei rilievi nelle ore centrali del giorno.

Si tratta della classica “estate settembrina” che ci regala meravigliose giornate assolate, ma con clima un po’ afoso e con temperature sopra le tipiche medie del periodo. Anzi, proprio nel weekend, avremo a che fare con l’ennesima ondata di calore di stagione, pronta a far lievitare le temperature, ben oltre le medie del periodo. Al tempo stesso, pero, questa ondata di calore farà aumentare ulteriormente le temperature dei nostri mari, già brodaglia, rimpinguando ulteriormente il potenziale “energetico” messo a disposizione dell’atmosfera. Basta davvero poco per vedere fenomeni meteorologici estremi, come temporali improvvisi, nubifragi e trombe marine.

La giornata di domani e quella di giovedì 1 settembre 2022 verranno caratterizzate da ampi spazi soleggiati, alternati dal passaggio di locali annuvolamenti, a ridosso dei rilievi. Le temperature, causa il maggior soleggiamento diurno, torneranno nuovamente ad aumentare, facendo registrare valori massimi di oltre +30°C +31°C, mentre picchi di oltre i +32°C +34°C sono attesi nelle vallate più interne della provincia. I venti continueranno a disporsi dai quadranti settentrionali, spirando generalmente da deboli a moderati solo nello Stretto. Delle temporanee bonacce si presenteranno sul basso Tirreno e sullo Ionio, a largo. Mari da quasi calmi a poco mossi, mosso solo lo Stretto nell’imboccatura più meridionale.

Weekend caldo e soleggiato?

Si prefigura un fine settimana molto caldo, dominato dall’anticiclone africano che riporterà condizioni di clima afoso anche in riva allo Stretto di Messina, accresciute dai mari molto caldi, che accrescono l’evaporazione. Nonostante questo non mancheranno delle locali note d’instabilità diurna, tanto da non escludere lo sviluppo di improvvisi temporali di calore fra i Nebrodi, l’Etna e i Peloritani meridionali. Mentre sulle aree costiere, salvo il passaggio di qualche addensamento, prevarranno ampi spazi soleggiati, in un contesto climatico ancora da piena estate.