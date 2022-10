Meteo Messina: clima tardo estivo per tutta la settimana, nessuna via d'uscita in vista - Tempostretto

Proseguirà per tutta la settimana il tempo caldo e soleggiato grazie alla persistenza dell'anticiclone africano

Stiamo vivendo un mese di ottobre davvero anomalo. Purtroppo, come abbiamo spiegato in questo articolo, quando si entra in queste situazioni meteorologiche, con robusti promontori anticiclonici sub-tropicali, estesi dalle latitudini tropicali fino alla fascia temperata, diventa poi davvero molto difficile uscirne, in tempi brevi. Configurazioni che con il cambiamento climatico stanno diventando sempre più frequenti e ripetitive, tanto da influenzare la media climatologica di mesi interi, con scarti termici oltre +3°C +4°C superiori alle medie del periodo. E le piogge autunnali continueranno a latitare, soprattutto sulla riviera ionica (da Alì fino al confine con la provincia di Catania), dove la siccità nel medio-breve periodo ha raggiunto valori di moderata criticità.

Perché di notte in montagna fa più caldo rispetto la pianura?

Questa struttura di alta pressione, oltre a fare da barriera” all’arrivo delle piovose e fredde perturbazioni atlantiche, sta pilotando verso le nostre regioni masse d’aria estremamente calde e secche (in quota) che fanno impennare i termometri su valori ben al di sopra delle medie climatiche, dapprima in quota e successivamente fino ai bassi strati e al suolo. In queste ore il caldo si avverte soprattutto in montagna, dove durante le ore notturne si registrano valori davvero elevate, anche prossimi ai +20°C.

Ancora l’anticiclone africano protagonista dei prossimi giorni

Nei bassi strati, soprattutto nei fondovalle e sulle aree più pianeggianti, invece, con l’allungamento delle ore di buio della notte su quelle di luce di giorno, nelle lunghe nottate calme e serene, il terreno per irraggiamento tende a perdere più rapidamente il calore immagazzinato durante il giorno, raffreddandosi, anche sensibilmente. In pratica il terreno raffreddandosi, assorbe calore dallo strato d’aria più vicino ad esso, generando una inversione termica. Ossia uno strato di aria più fredda e densa, sottostante al flusso caldo e secco, che affluisce in quota. Questo spiega perché località di mare, come Messina, hanno registrato temperature minime più basse rispetto a località di montagna sui Nebrodi o Peloritani.

Bel tempo e clima caldo fino al weekend

Per tutta la settimana l’anticiclone sub-tropicale sarà ancora il padrone indiscusso dello scenario meteorologico, regalandoci giornate caratterizzate da tempo stabile, caldo e soleggiato. Le temperature massime si potranno spingere oltre la soglia dei +26°C +27°C, mentre le minime si porteranno a cavallo dei +17°C +18°C. I venti soffieranno generalmente deboli, a regime di brezza, con qualche locale rinforzo da Nord solo sull’area del capoluogo peloritano. L’unico cambiamento da segnalare lo vedremo fra sabato 29 e domenica 30 ottobre, quando le temperature scenderanno di qualche grado, riportandosi su valori più vicini alle medie stagionali.