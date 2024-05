Meteo Messina: fine settimana con nuvole e venti meridionali

Ecco cosa accadrà in questo fine settimana sullo Stretto

Sabato 1 giugno inizierà ufficialmente l’estate meteorologica. La mancanza di un solido promontorio anticiclonico però non riuscirà a stabilizzare del tutto la colonna troposferica in questi giorni. Un flusso di aria più calda, ma anche abbastanza umida in quota, condizionerà il tempo del prossimo weekend, che vedrà la risalita di nuvole stratificate dall’entroterra algero-tunisino, rendendo il cielo irregolarmente nuvoloso per buona parte del fine settimana. Trattandosi di nubi alte e sottili non produrranno precipitazioni degne di nota, anche se durante la giornata domenicale sussisterà il rischio di vedere qualche goccia di pioggia, o debole scroscio, abbastanza localizzato.

Una maggiore stabilità si verificherà dopo il 3 giugno.

Sabato 1 giugno 2024

Al mattino avremo un cielo ancora poco nuvoloso, o parzialmente nuvoloso, con spazi soleggiati anche piuttosto ampi. Nel corso della mattinata avanzerà da sud-ovest una nuvolosità medio-alta, pronta a rendere il cielo da pesantemente velato a nuvoloso o molto nuvoloso. Le temperature massime si aggireranno fra i +26°C e i +28°C. Le minime sui +18°C +19°C a livello del mare. Venti deboli di brezza, con una ventilazione moderata da Sud solo sullo Stretto di Messina. Mari poco mossi, quasi calmo il Tirreno.

Domenica 2 giugno 2024

Giornata all’insegna di un cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti coperto, per il passaggio di banchi di nubi medio-alte in risalita dal Nord Africa. Queste nuvole saranno innocue, anche se fra la mattinata e il primo pomeriggio ci sarà il rischio di vedere qualche goccia di pioggia, o debole scroscio, abbastanza localizzato. Le nubi schermando l’intensa radiazione solare del periodo provocheranno anche un abbassamento delle temperature massime, che non dovrebbero oltrepassare la soglia dei +24°C +25°C. Venti da deboli a moderati da Sud e S-SE fra lo Stretto e parte della costa tirrenica, limitrofa al capoluogo. Altrove prevarranno le brezze di mare. Mari quasi calmo il Tirreno, poco mosso lo Stretto e lo Ionio.

Tendenza per la prossima settimana

Prevarrà ancora un po’ di variabilità nella giornata di lunedì 3 giugno, giorno della festa della Madonna della lettera, con momenti soleggiati alternati al passaggio di locali annuvolamenti. Nel corso della settimana il tempo andrà a stabilizzarsi, con spazi soleggiati sempre più ampi e diffusi e temperature massime che supereranno la soglia dei +27°C +28°C con una certa facilità.

Insomma, si respirerà un clima estivo a tutti gli effetti.