Meteo Messina: qualche residua pioggia la Vigilia, a Natale più sole e massime fino a +20°C - Tempostretto

Ecco come cambierà il tempo per le festività natalizie

Come avevamo scritto nel precedente articolo, pubblicato lo scorso martedì, un indebolimento dell’anticiclone subtropicale ha permesso a infiltrazioni di aria umida, da nord-ovest, di raggiungere il messinese tirrenico e lo Stretto di Messina, determinando lo sviluppo di nubi basse (nembostrati) responsabili delle precipitazioni sparse che nelle ultime ore hanno interessato soprattutto la città. Questo flusso di aria più umida da nord-ovest rimarrà attivo, fra il basso Tirreno e lo Ionio, fino alla mattinata di sabato, ammassando nubi basse sulle coste tirreniche e nell’area dello Stretto, che potranno produrre qualche residuo piovasco. Dalla giornata di Natale l’anticiclone andrà nuovamente a rinforzarsi, garantendo condizioni di tempo stabile e asciutto, anche se non mancheranno locali annuvolamenti, del tutto innocui.

Sabato 24 dicembre 2022

La Vigilia di Natale vedrà al mattino ancora della nuvolosità irregolare sul settore più orientale della costa tirrenica e sull’area dello Stretto di Messina, dove si potranno verificare pure degli occasionali e locali brevi piovaschi (probabilità del 45/50%). Nel pomeriggio e in serata si vedranno maggiori schiarite, con cieli generalmente parzialmente nuvolosi. Cieli poco nuvolosi sull’area ionica. Le temperature massime faranno fatica a raggiungere i +17°C +18°C in città, punte fino a +19°C sulla riviera ionica, dove il soleggiamento sarà maggiore. Minime sui +13°C. Venti da deboli a moderati da nord-ovest, con raffiche oltre i 35 km/h attese fra lo Stretto e la costa ionica. Mari poco mossi, leggermente mosso il Tirreno.

Giardini Naxos e il monte Etna innevato visti dal Teatro di Taormina

Domenica 25 dicembre 2022

Sarà un Natale all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi, anche se nel corso della giornata qualche nube bassa (stratocumuli)si potrebbe sviluppare fra l’area eoliana, i Nebrodi e i Peloritani, raggiungendo poi l’area dello Stretto di Messina. In genere queste nubi (tipiche in area anticiclonica nel periodo invernale) si formano quando aria molto mite scorre in quota, sopra uno strato di aria più fredda, indicando la presenza di una “inversione termica”. Le temperature massime saliranno, grazie al maggior soleggiamento, raggiungendo valori di +18°C +19°C sul livello del mare. Minime sui +14°C +15°C, valori sotto i +10°C sono attesi nelle aree più interne della piana fra Milazzo e Barcellona. Venti deboli, con qualche lieve rinforzo da Nord sullo Stretto.

Lunedì 26 dicembre 2022

Anche il giorno di Santo Stefano non vedrà grosse variazioni rispetto Natale, con cieli prevalentemente poco nuvolosi, a parte locali annuvolamenti, del tutto innocui, che potrebbero temporaneamente ingrigire i cieli (stratocumuli) fra la costa tirrenica e la città. Clima molto mite di giorno, tanto che localmente si potranno raggiungere punte di +20°C, grazie anche alla scarsa ventilazione al suolo, che sarà debole o molto debole. Mari quasi calmi.