Meteo Messina: torna l'alta pressione sub-tropicale, verso un Ferragosto caldo e soleggiato - Tempostretto

Atteso un ulteriore aumento delle temperature massime

Dopo la fase instabile dello scorso weekend il ritorno dell’alta pressione subtropicale riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato un po’ ovunque, con un aumento delle temperature massime. In sostanza si aprirà una lunga fase di tempo secco, stabile e soleggiato sull’intero territorio siciliano. Almeno fino all’inizio della prossima settimana non sono attesi dei cambiamenti. Anche questo fine settimana sarà condizionato dal tempo stabile, moderatamente caldo e soleggiato. Sia la giornata di oggi, che quella di domani, saranno condizionate da cieli sereni o poco nuvolosi un po’ ovunque, con soleggiamento assicurato per oltre 11-12 ore.

Dal punto di vista termico avremo un lieve rialzo delle temperature massime che si spingeranno su valori di poco superiori alla soglia dei +30°C. Qualche punta sui +32°C +33°C non si potrà escludere su alcune località più interne della provincia. I venti soffieranno deboli a regime di brezza, con i soliti rinforzi diurni di grecale lungo lo Stretto di Messina. Mari da quasi calmi a poco mossi, localmente mosso lo Stretto lungo l’imboccatura sud fino alla zona dei Capi.

Weekend di Ferragosto all’insegna del bel tempo

L’afflusso di aria più calda in quota favorirà, nel corso del prossimo weekend, un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione subtropicale, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio messinese. I venti spireranno generalmente deboli e a regime di brezza lungo le coste, rendendo i mari generalmente quasi calmi o al più poco mosso lo Stretto di Messina, con increspature lungo l’imboccatura sud.

Anche la giornata di Ferragosto sembra caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con caldo moderato e temperature di poco sopra le medie del periodo. Non si escludono locali annuvolamenti in sviluppo sui rilievi che contornano lo Stretto, nel corso della serata.