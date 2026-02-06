Meteo: nuove piogge in arrivo da sabato e poi una tregua momentanea

Che tempo farà nel weekend nel Messinese. I miglioramenti saranno solo domenica e poi sono previste nuove perturbazioni

Continua il passaggio delle perturbazioni atlantiche che, senza un freno, continuano ad interessare l’area del Mediterraneo, interessando Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Grecia. Dopo quella transitata nelle ultime ore, una nuova perturbazione ci raggiungerà nella seconda parte di sabato, portando delle piogge e dei rovesci. Questo fronte sarà seguito da intensi venti di Ponente che porteranno un po’ d’instabilità, specialmente sui settori tirrenici. Nella giornata domenicale il tempo andrà a migliorare, ma si tratterà di un miglioramento temporaneo. Già fra lunedì e martedì una nuova perturbazione atlantica produrrà un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni, anche a sfogo di rovescio o temporale.

Sabato 7 febbraio 2026

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso, con tendenza, già dalla tarda mattinata, ad aumento della nuvolosità, da Ovest verso Est, con nubi che diverranno sempre più compatte, fino a dare luogo alle prime piogge. I fenomeni interesseranno prima la costa tirrenica, poi lo Stretto, e parte dell’area ionica. I venti si disporranno al mattino deboli di Libeccio, in rotazione da Ponente fra pomeriggio e sera, con raffiche intense, fino a 50-60 km/h, sulle coste tirreniche e sullo Stretto, entro sera. Temperature massime fino a +17°C, minime sui +12°C. Mari da poco mossi a mossi, molto mosso il Tirreno in serata.

Domenica 8 febbraio 2026

Al mattino ancora un po’ di nuvolosità sparsa fra la costa tirrenica e lo Stretto. Durante la giornata avanzeranno delle nubi alte e velature che precederanno il peggioramento di lunedì. La temperatura massima raggiungerà i +16°C, mentre la minima si fermerà a +13°C. Venti da deboli a moderati di Maestrale, in indebolimento nel pomeriggio, e successiva rotazione da Ostro entro sera. Mari mossi, molto mosso il Tirreno, con moto ondoso in scaduta.