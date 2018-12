Un Natale con la parziale protezione dell'anticiclone..

Il flusso perturbato principale, proveniente dall’Atlantico, in vista del Natale comincia ad alzarsi di latitudine, andando ad interessare più direttamente le regioni settentrionali e l’Europa centrale, mentre il sud e la parte meridionale del Mediterraneo vengono raggiunte da un modesto promontorio anticiclonico, di origine oceanica, che comincia a garantire maggiori condizioni di stabilità, in un contesto climatico più tipico del tardo autunno che dell’inverno.

A parte il passaggio di banchi di nubi stratificate, come quelle attese nella giornata di domani, il tempo dei prossimi giorni sarà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità atmosferica, anche se sappiamo bene che in inverno l’alta pressione non è sempre garante di tempo stabile e soleggiato (specie quando nei bassi strati ristagna aria molto umida).

La giornata di venerdì 21 dicembre sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, specie in mattinata, quando è previsto il transito di banchi di nubi stratificate, da ovest verso est. Dal pomeriggio e soprattutto dalla successiva serata si apriranno ampie porzioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature resteranno in linea con le medie del periodo, con massime attorno i +15°C +16°C e minime che nelle ore notturne potranno scivolare sotto la soglia dei +12°C a livello del mare e sotto i +10°C su valli e pianure della provincia.

I venti saranno deboli o molto deboli dai quadranti settentrionali, con prevalenza del NO fra Ionio e Stretto e di una componente da O-NO sul Tirreno. Mari in genere poco mossi, con qualche piccola increspatura.

Sabato 22 dicembre avremo un’altra giornata prevalentemente stabile e soleggiata, anche se lungo le coste tirreniche potrà transitare un po' di nuvolosità, a causa del soffio di umidi venti di ponente nei bassi strati. Gli addensamenti nuvolosi più consistenti si addosseranno sulle coste della Calabria tirrenica. Le temperature sono attese in aumento nelle massime, con possibili punte di +17°C +18°C lungo la costa ionica. Minime stazionarie o in lieve aumento. La ventilazione si disporrà prevalentemente da Ovest, spirando moderata sul Tirreno, debole altrove. Mari da quasi calmi a mosso il Tirreno a largo.

Domenica 23 dicembre, all’interno del flusso nord-occidentale in quota che scivolerà lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre presente sul Mediterraneo occidentale, si inseriranno infiltrazioni di umidità che potranno originare un po' di nuvolosità (piccoli cumuli, stratocumuli) che dal Tirreno si approssimerà alle coste del messinese e alla parte dello Stretto.

In sostanza si tratterà di nubi innocue che si faranno largo fra gli ampi spazi di sole, presenti soprattutto sullo Stretto e sull’area ionica, dove i cieli appariranno sereni o poco nuvolosi. Il clima continuerà a presentarsi mite di giorno, un po' freddo di notte.

Venti ancora deboli e rafficati da Nord e NO, con mari di conseguenza poco mossi, appena un po' più mosso il Tirreno, ma con piccole onde. Salvo svarioni modellistici dell’ultim’ora il tempo per la Vigilia e il giorno di Natale dovrebbe essere improntato verso questo tipo di stabilità relativa, caratterizzata da larghi spazi di sole e il passaggio di nubi basse e stratificate (dal Tirreno).

Anche sotto l’aspetto climatico il Natale del 2018 sembra confermare le tradizioni degli ultimi anni, che vedono l’assenza di importanti fasi di maltempo o ondate di freddo, con l’arrivo della neve a bassa quota.

Daniele Ingemi