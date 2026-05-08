Bimbi in bici, per la prima volta a Messina la manifestazione

Appuntamento domenica 10 maggio promosso da Fiab. Con percorsi ciclabili per bambini di tutte le età

MESSINA – “I più piccoli saranno protagonisti della mobilità attiva”. Per la prima volta a Messina arriva Bimbimbici, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e ai più piccoli, inserito nel calendario nazionale della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Messina Ciclabile, impegnata a sensibilizzare sul tema. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 12, presso la Passeggiata a mare.

“La manifestazione prevede gincane e percorsi attrezzati pensati per bambini di tutte le età, fino agli undici anni, con l’obiettivo di promuovere un approccio ludico, sano ed educativo all’uso della bicicletta. «Siamo particolarmente contenti – afferma Fabrizio Murè, presidente di Fiab Messina – perché è la prima volta che organizziamo questa manifestazione in città, nel terzo anno di attività della nostra associazione. Si tratta di un evento inserito nel calendario nazionale Fiab, che celebra quest’anno la sua venticinquesima edizione».

Fiab: “Avviciniamo i più giovani a una mobilità ecologica e divertente a Messina”

Fondamentale anche il contributo delle realtà locali: «Siamo grati – prosegue Murè – alle associazioni del territorio che ci stanno supportando, come i Lupi dei Peloritani, con cui abbiamo già collaborato in passato e che metteranno a disposizione le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività».

Per Fiab, “Bimbimbici nasce con l’intento di avvicinare i più giovani a una mobilità ecologica e divertente, ma anche salutare. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’uso della bicicletta rappresenta una delle pratiche più efficaci per favorire lo sviluppo dei bambini, migliorando la capacità cardio-respiratoria, prevenendo l’obesità e contribuendo al rafforzamento muscolare”.

«Siamo convinti – conclude Murè – che anche per piccoli spostamenti non sia sempre necessario utilizzare l’auto. È possibile muoversi in modo diverso, ma servono condizioni di sicurezza adeguate affinché genitori e figli possano rendere la mobilità in bicicletta una scelta quotidiana e non un evento occasionale».

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