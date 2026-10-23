De Luca avanti tutta a destra, Russo: “Ridicolo in versione meloniana Dio patria e famiglia”

Dopo il gruppo "politicamente assistito" da FdI, il leader di ScN occupa le tv nazionali in funzione anti-Vannacci e campo largo. Polemico il consigliere Pd

MESSINA – Da Bruno Vespa in Rai a Sky e ogni altro canale nazionale, Cateno De Luca cerca di prendersi la scena politica nazionale. E lo fa “a tutta destra”, invocando il potere d’arresto per l’esercito, baluardo italico a Milano contro i nuovi barbari. Dimenticate il Cateno “progressista”. Ora, dopo la nascita del gruppo “politicamente assistito” da Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, il leader di Sud chiama Nord imperversa in tv con ricette rigorosamente made by Giorgia Meloni, che ha deciso di scommettere su di lui in funzione anti-Vannacci di Futuro Nazionale e contro la coalizione del campo largo.

“Con il nostro Francesco Gallo, fanno parte del gruppo Luca Sbardella (commissario di FdI nell’isola e fedelissimo meloniano, n.d.r.) e Manlio Messina. Abbiamo tracciato la strada di un percorso che porterà in Parlamento i sindaci, con la valorizzazione dei territori”, ha annunciato De Luca trionfante.

A criticarlo, tra gli altri, Alessandro Russo, capogruppo del Partito democratico a Palazzo Zanca: “Ridicolo. Non c’è altro modo di definire se non “ridicolo” il nuovo atteggiamento di De Luca, che, per giustificare il suo nuovo ruolo di zerovirgola scendiletto politico con la Meloni si mette a sbraitare in tv in versione Dio-Patria-Famiglia-Legge-e-Ordine tutto zelante, con olio di ricino e manganello. Si vuole accreditare in un mondo di destra estrema e vuole forse superare pure Vannacci a destra: una corsa al ribasso penosa, urlata, demagogica. Per uno che ancora si diceva più a sinistra della sinistra fino a due settimane fa, la nuova versione falangista è ancora più grottesca”.

“Comunisti con il Rolex e altre banalità da parte di De Luca”

Continua il consigliere del Pd: “Qui non c’è niente di comico. Anche se fa letteralmente ridere vederlo in tv a farsi gonfiare le vene in modo preoccupante al limite delle forze, mentre lancia logori slogan da boomer inc… davanti a una tastiera. Comunisti col Rolex e altre banalità simili. Frasi fatte che oggi non fanno sorridere più neanche alle scuole medie. Se vuole diventare un leader nazionale, sarebbe bene che si aggiornasse anche con le sparate a effetto, perché non è più nel pollaio messinese che adesso deve fare effetto”.

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