Metrocity. Ok agli interventi sul basso jonio e al progetto di riqualificazione del Centro sportivo ‘Sant’Agata’

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, riunito nella Sala Leonida Repaci di Palazzo Corrado Alvaro, sotto la presidenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e con l’assistenza del segretario generale Umberto Nucara, ha approvato una serie di atti fondamentali, tra cui le variazioni al bilancio di previsione 2025-2027.

Tra le principali novità figura l’istituzione del Premio Don Italo Calabrò per il settore Istruzione, Sport e Politiche sociali. Sono stati inoltre istituiti nuovi capitoli di spesa dedicati all’intervento per l’Area Interna Grecanica, con la creazione dell’“Osservatorio del Paesaggio Grecanico”, e al programma di riefficientamento e ripristino delle opere di difesa costiera tra i Comuni di Reggio Calabria e Motta San Giovanni, in particolare nel tratto compreso tra Punta Pellaro e Capo d’Armi.

Interventi per la difesa costiera

Sul tema è intervenuto il consigliere metropolitano Salvatore Fuda, delegato al settore, che ha sottolineato come si tratti di “fondi attesi da tempo per interventi di estrema importanza”. Fuda ha spiegato che “la richiesta alla Regione Calabria era tra 1,4 e 1,5 milioni di euro, ma con gli 800 mila euro ottenuti sarà comunque possibile avviare opere di tutela per i Comuni più esposti all’erosione marina”.

Anche il consigliere Giuseppe Marino ha evidenziato l’importanza della delibera: “Pur rammaricati per la cifra inferiore a quella richiesta, ringraziamo i nostri uffici per l’interlocuzione con la Regione. Si potrà finalmente intervenire su un tratto di litorale metropolitano sempre più attrattivo per gli sport acquatici, come la vela”.

Nuovo slancio per il Centro sportivo Sant’Agata

L’aula di Palazzo Alvaro ha inoltre approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e la Proposta di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per la riqualificazione e gestione del Centro sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria.

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha ricordato che “abbiamo fatto bene a investire su questa struttura, che in passato rischiava il fallimento. Siamo stati lungimiranti nel toglierla alla gestione dell’allora presidente della Reggina 1914, Saladini, avviando un percorso di ammodernamento”.

Il nuovo progetto prevede un investimento di oltre 2,5 milioni di euro, che sarà messo a bando nei prossimi mesi. “Anche questa – ha concluso Versace – è una promessa mantenuta”.

Cultura, identità e sport: Rhegium Julii e Corrireggio

Il Consiglio ha inoltre confermato la delibera per il Premio Letterario Metropolitano Rhegium Julii, riconosciuto come evento di alta valenza identitaria, approvando il nuovo protocollo d’intesa.

Riconosciuto lo stesso valore anche per la storica gara podistica “Corrireggio”, con una variazione di bilancio per l’annualità 2026 a supporto dell’evento.

Sviluppo sostenibile e interventi ambientali

È stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione dell’intervento “Osservatorio del Paesaggio Grecanico”, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), in collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il Laboratorio per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (LaStre).

Previsti, inoltre, nuovi progetti di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana in diverse aree della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l’obiettivo di incrementare la sostenibilità e la qualità ambientale del territorio.

Servizi educativi e inclusione scolastica

Infine, è stata approvata una variazione di bilancio finalizzata all’affidamento alla Svi.Pro.Re del servizio di assistenza all’educazione e alla comunicazione per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.