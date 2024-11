Milazzo. Al Diana una mostra di presepi realizzati dalle scuole

Presso l’ex ritrovo Diana di Milazzo si terrà un’esposizione di presepi per tutto il periodo di Natale, con ingresso gratuito

MILAZZO – La città di Milazzo propone un altro appuntamento dedicato al Natale. Presso l’ex ritrovo Diana, dal 7 dicembre, si terrà un’esposizione di presepi natalizi realizzati dagli studenti delle del comprensorio, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori della città.

L’iniziativa è promossa dalla società E20Divini, con il supporto dell’amministrazione. Previsto l’ingresso gratuito e una premiazione finale: saranno gli stessi visitatori a votare, tramite un apposito modulo consegnato all’ingresso, il presepe ritenuto più bello o interessante.

«È un’occasione per riscoprire il calore delle tradizioni natalizie -dichiara Verdiana Venuto Amministratrice delegata della Società E20Divini- per valorizzare il lavoro creativo delle scuole e per regalare alla comunità un momento di condivisione e bellezza».

«I presepi, che spaziano tra interpretazioni classiche e proposte innovative -dichiara l’assessore Lydia Russo, coinvolta nell’organizzazione dell’evento- rappresentano l’essenza del Natale e riflettono la varietà di stili e sensibilità dei ragazzi coinvolti. La mostra offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi in un viaggio tra arte, tradizione e fantasia, riscoprendo il valore del presepe come simbolo di unità e spiritualità».