Milazzo, al via demolizione ex mercato coperto

Sono stati avviati i lavori di demolizione dell’ex Mercato Coperto e dell’ex Commissariato di Milazzo. Sorgerà un centro turistico

MILAZZO – Al via le operazioni di demolizione dell’ex mercato coperto e dell’ex commissariato di Polizia, a Milazzo. Si tratta di interventi già annunciati nel corso degli ultimi mesi, funzionali alla realizzazione del nuovo centro servizi destinato alle attività turistiche.

Le operazioni di demolizione dell’ex Mercato Coperto e dell’ex Commissariato di Polizia di Milazzo fanno seguito alle operazioni di bonifica, già eseguite e portate a termine, oltre alle operazioni di “demolizione selettiva” con le quali si è provveduto a rimuovere gli elementi estranei alle strutture edilizie.

A conclusione dei lavori di demolizione, soltanto l’ex Mercato Coperto sarà parzialmente ricostruito. L’ex Commissariato di Polizia, invece, non sarà ricostruito “in esecuzione delle operazioni di vulnerabilità sismica”.

A Milazzo sorgerà un centro servizi per il turismo

Il centro servizi per le attività turistiche, che sorgerà nell’area, sarà collegato tramite una passerella direttamente al Municipio. Si tratta di un intervento già finanziato, nell’ambito del Pnrr, per 2 milioni e 200mila euro. La progettazione, invece, è stata realizzata dallo studio di architettura Bartolo Doria.

Il Comune, in una nota, spiega come il nuovo centro occuperà l’intero lotto nel quale insistono i due edifici in demolizione e che sarà “uno strategico nodo di collegamento tra la via Francesco Crispi e la via Pescheria, al fine di una rivitalizzazione di questa arteria storica, un tempo luogo di attività appunto legate ai temi del mare, oggi invece riconvertita in zona turistico-ricettiva, con B&B, locali notturni, Pub e ristoranti”.

