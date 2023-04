Milazzo. Allagamenti porto: al via studio per smaltimento acque meteoriche

Riflettori puntati sugli allagamenti delle zone limitrofe al porto, a Milazzo. In particolare via Migliavacca e via XX Luglio

MILAZZO – Stop agli allagamenti in caso di forti piogge nelle strade limitrofe al porto, nella città del Capo. Avviato uno studio per lo smaltimento delle acque meteoriche, grazie ad un’intesa raggiunta tra il Comune di Milazzo e l’Autorità Portuale.

Le zone interessate

Nello specifico sarà attenzionata l’area compresa tra Piazzale Alessandro Pizzoli e il molo Marullo, tramite uno uno studio idrologico che riguarderà anche le zone antistanti con l’obiettivo di individuare le portate di deflusso nelle zone interessate. Ad occuparsene sarà un professionista esterno, mentre a conclusione delle prime fasi si predisporrà uno studio di fattibilità per interventi di potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha sottolineato: «Tale indagine, i cui costi saranno sostenuti dall’Autorità portuale, ha l’obiettivo di comprendere attraverso rilievi, studi specifici ed analisi dei dati disponibili, se la realizzazione nei decenni passati delle infrastrutturazioni relative al porto costituisca un problema allo smaltimento delle acque piovane cittadine e quindi se occorra realizzare degli interventi atti a superare tali criticità, da individuare in relazione all’espansione attuale e a quella futura prevista per il territorio urbanizzato retrostante al porto».