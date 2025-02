Milazzo. Approvati progetti da 30 milioni per la rete idrica

La giunta Midili ha approvato cinque progetti da circa 30 milioni di euro, inerenti ad interventi di rifacimento della rete idrica comunale

MILAZZO – Via libera a cinque progetti esecutivi, dall’importo di circa 30 milioni di euro, dedicati al rifacimento della rete idrica comunale. La giunta di Milazzo ha dato l’ok alla progettualità, così da avviare il necessario iter burocratico.

I dettagli sui lavori e sui progetti

Nello specifico, i progetti riguardano: le zone di Piazza Nastasi e San Paolino, per una spesa di 6 milioni e 750mila euro; le zone di Piazza Roma e Piazza Nastasi per un importo di 6 milioni e 962mila euro; le zone di pozzo Zirilli e il serbatoio di Sant’Elmo per un importo di 5 milioni e 300mila euro; il quartiere San Giovanni, per un importo da 7 milioni e 232mila euro e la zona di Capo Milazzo, per una spesa da 2 milioni e 969mila euro

Sugli interventi è intervenuto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che ha voluto fare chiarezza sulle tempistiche: «È chiaro -ha dichiarato- che questi non sono interventi immediati o a breve, però gettare le basi attraverso una pianificazione era fondamentale per essere pronti ad attingere alle risorse che si preannunciano, anche importanti, nelle varie misure della Programmazione regionale e nazionale».

L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha invece aggiunto: «Bisogna sottolineare che si tratta di interventi già pronti, ovvero che hanno acquisito anche i pareri dei vari enti in conferenza di servizi e che dunque intercettate le risorse si potrà subito procedere alla gara d’appalto. Inoltre, anche per la redazione di tale progettualità non sono stati spesi fondi dal bilancio comunale ma si è operato con dei contributi concessi dal ministero dell’Interno attraverso il fondo progettazione».