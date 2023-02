Milazzo. Erosione costiera, chiesto consiglio straordinario

Sotto i riflettori la zona di Santa Maria Maggiore a Croce di Mare, nel milazzese, per la quale si chiedono interventi di ripascimento dell’arenile

MILAZZO – Un consiglio comunale straordinario con la presenza del Demanio, al fine di discutere dell’erosione costiera di Santa Maria Maggiore a Croce di Mare, nel Comune di Milazzo. È quanto richiesto dai consiglieri Pippo Doddo, Fabiana Bambaci, Danilo Ficarra, Lydia Russo e Franco Rizzo.

I consiglieri sottolineano la necessità di un intervento di ripascimento dell’arenile, soggetto ad erosione nel corso degli anni. La zona, inoltre, è storicamente frequentata dai pescatori, che subiscono tutte le criticità del caso.

«La questione – scrivono i consiglieri – richiede un intervento di massima urgenza, in quanto l’erosione, è già arrivata ad interessare in alcuni tratti la strada che costeggia la spiaggia, è tale circostanza costituisce di per sé una condizione di disagio e pericolo per tutti gli abitanti della zona e per i cittadini, che frequentano quotidianamente quei luoghi, anche per visitare le oasi di preghiera».