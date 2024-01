Milazzo. Controlli a tappeto dalla polizia, si inizia dal suolo pubblico

A partire dal mese di febbraio scatteranno le sanzioni per quanti, a Milazzo, non risultano ancora in regola col pagamento del suolo pubblico

MILAZZO – Sarà un mese di controlli, quello di febbraio, per la città di Milazzo. L’amministrazione ha infatti annunciato che la polizia locale, dopo un’attività informativa preventiva, provvederà ad elevare sanzioni agli operatori economici ancora risultino in ritardo con il pagamento del suolo pubblico.

Non solo. I controlli riguarderanno anche le insegne pubblicitarie e i passi carrabili. L’amministrazione, in una nota, avverte che si rischia la “sospensione dell’attività fino addirittura alla revoca definitiva dell’autorizzazione”.

«Da diverso tempo -ha dichiarato il sindaco Pippo Midili- proprio per evitare di pensare a intenti persecutori la Polizia locale sta effettuando attività informativa ma adesso sarà opportuno regolarizzare tutto ciò che riguarda la Tosap, la tassa sulla pubblicità e sulle insegne, anche perché la normativa è chiara. Dal prossimo mese vi saranno infatti dei controlli costanti che non si limiteranno però più all’invito».