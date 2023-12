Milazzo. Da oggi tornano le strisce blu: ecco dove e quanto si pagherà

Dopo uno stop durato diverse settimane, nel Comune di Milazzo torna la sosta a pagamento a partire dall’1 dicembre. Ecco tutti i dettagli

MILAZZO – Torna attiva a partire da oggi, la sosta a pagamento nel Comune di Milazzo dopo essere stata sospesa per diverse settimane. Le zone interessate, ha spiegato il Comune, sono l’intero lungomare della Marina Garibaldi, dalla via Birago a sud, dalla via XX Settembre ad ovest e da Piazza Roma a nord.

Prevista una tariffa agevolata per le zone comprese tra le via XX Settembre, via Cassisi-Chinigò e Birago pari a 80 centesimi all’ora mentre presso Piazza XXV Aprile è prevista una tariffa agevolata di 60 centesimi all’ora. A pagamento, infine, gli stalli blu di via G.B. Impallomeni e via Giovanni XXIII.

Sino alla riattivazione dei parcometri sarà possibile utilizzare i gratta e sosta o, in alternativa, scaricare dal play store (per android) e dall’app store (per iOS) le app easypark e dropticket. Ancora validi, inoltre, i pass residenti in attesa di una nuova definizione del sistema da parte del Comune che, comunque, sottolinea che è sempre necessario esporli sulle autovetture. Infine, sarà possibile la sosta di 15 minuti acquisti e brevi incombenze ma sarà obbligatoria l’esposizione del disco orario.

Ancora al vaglio eventuali abbonamenti e tariffe agevolate, sulle quali l’amministrazione sta già lavorando.