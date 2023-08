Milazzo: denunce, multe e segnalazioni per cellulari al volante o guida sotto effetto di alcol - Tempostretto

Violazioni contestate anche a un lido per la gestione di alimenti e bevande. Cinque segnalati come assuntori di droghe

MILAZZO – I carabinieri della compagnia di Milazzo proseguono il proprio lavoro di controllo sul territorio e nelle zone della movida estiva, presidiando e pattugliando soprattutto il litorale tirrenico nelle ore notturne. Nella sola serata di venerdì 4 agosto sono state controllate più di 90 vetture e di 180 persone, contestando diverse contravvenzioni per l’uso delle cellulare alla guida, il mancato utilizzo del casco o l’assenza della copertura assicurativa in auto e moto.

Tre persone sono state denunciate per guida sotto effetto di alcol, e altre cinque persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntrici di droghe. Sono state trovate, infatti, in possesso di modiche quantità di crack, cocaina e marijuana per uso personale. Contestata al titolare di un lido con ristorante annesso una serie di violazioni relativa alla gestione di alimenti e bevande.