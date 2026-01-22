La mezza maratona di Messina riprogrammata domenica 22 febbraio

La manifestazione podistica organizzata dalla Polisportiva Odysseus Messina e annullata dal Comune lo scorso 11 gennaio riapre le iscrizioni

MESSINA – Si correrà domenica 22 febbraio l’attesa “Messina Half Marathon”, annullata lo scorso 11 gennaio a seguito dell’ordinanza emessa dal Comune di Messina per le avverse condizioni meteo. La manifestazione podistica, organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina del patron Antonello Aliberti, sotto l’egida della Fidal, oltre alla Mezza Maratona “Eufemio da Messina”, di 21,097 km, comprende nel suo programma anche la “Shakespeare Run” di 10,548 km e la “Shakespeare Run – Young”, riservata alle categorie (M/F) giovanili Esordienti, Ragazzi, Cadetti, ed il Fitwalking.

Riaperte le iscrizioni per partecipare all’evento, senza nessuna maggiorazione applicata rispetto alla quota prevista, pagando € 22,00 fino al 18 febbraio per la Mezza Maratona. Per la “Shakespeare Run”, fino al 18 febbraio, il costo sarà di € 12,00 per le categorie da Junior a salire e di € 10,00 solo per la categoria Allievi (5,274 km). Per chi risultava già iscritto (in 350, complessivamente, tra le varie gare) all’appuntamento dell’11 gennaio la stessa è confermata per il 22 febbraio.

La consegna dei pettorali e del pacco gara avverrà nell’atrio di Palazzo Zanca sabato 21 febbraio dalle ore 16 alle 19 e domenica 22, nel giorno della manifestazione, dalle ore 7. Raduno di giuria e concorrenti dalle 8, con partenza unica fissata alle ore 9.15 nei pressi di Piazza Unione Europea. Il percorso, chiuso al traffico veicolare, parzialmente modificato rispetto alle passate edizioni, interesserà il centro cittadino, in particolare Viale Garibaldi, Via dei Mille e Viale San Martino, con il suggestivo passaggio a Piazza Duomo. Il giro di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti impegnati nella “Shakespeare Run” e quattro da quelli della Mezza Maratona. Al termine, verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo, i primi tre atleti classificati (uomini e donne) delle categorie FIDAL.

