Milazzo, ecco come sarà trasformata Villa Nastasi

Diversi gli interventi che riguarderanno Villa Nastasi, a Milazzo, dove saranno realizzate numerose nuove aree. Ecco tutti i dettagli dei lavori

MILAZZO – Al via la riqualificazione di Villa Nastasi, nella città del Capo. Arriva l’autorizzazione paesaggistica dalla Soprintendenza di Messina che apre la strada ai lavori di restyling e di realizzazione di nuove aree.

Gli interventi saranno realizzati dalla ditta “Peloritana Appalti” di Barcellona Pozzo di Gotto, che si è aggiudicata la gara. Si prevede la realizzazione di tre nuove aree: una dedicata ai più piccoli, con uno spazio fornito di giochi; una dedicata allo sport e al fitness all’aria aperta; infine, un’area sarà dedicata agli incontri e alle manifestazioni con uno spazio adatto e delle panchine letterarie. Nella progettazione si prevede, inoltre, la realizzazione di un infopoint, un bar e i relativi servizi pubblici. Prevista anche la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza.

I lavori saranno realizzati grazie ai fondi ottenuti dal Gal Tirreno – Eolie, di cui Milazzo fa parte, pari a circa 100mila euro.

L’assessore ai lavori pubblici, nel commentare l’iniziativa, ha sottolinea come sia volontà dell’amministrazione rendere Villa Nastasi un luogo di aggregazione: «Si tratta del primo dei tre interventi di rigenerazione in angoli di città importanti ma da sempre poco attenzionati -ha dichiarato l’assessore Romagnolo- grazie a risorse che siano riusciti ad ottenere attraverso fondi extra-bilancio concesse dal GAL. Praticamente, si è partiti da zero, partecipando ai bandi, predisponendo la progettazione esecutiva, appaltando i lavori e dando il via nei prossimi giorni al cantiere».