Milazzo. Ex Cappuccini, arriva nuovo finanziamento

Nuovo finanziamento per l’ex convento dei Cappuccini di Milazzo. In arrivo oltre 700mila euro per l’adeguamento dell’edificio

MILAZZO – Nuovo finanziamento per il Comune di Milazzo, destinato al recupero di un’ala dell’ex convento dei Cappuccini. Dopo il contributo di 1.100.000 euro dal Pnrr per realizzare la “Stazione di Posta” dedicata a persone in difficoltà, arrivano altri 715.000 euro dal Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

Il progetto “Cappuccini Youth Sport Hub”

Questi fondi saranno impiegati per il progetto “Cappuccini Youth Sport Hub” che mira a trasformare una parte della struttura in un centro di aggregazione giovanile. Gli spazi saranno destinati ad attività di relax, gioco, sport e studio.

Soddisfatto il sindaco Pippo Midili, che ha commentato: La realizzazione del centro “Cappuccini Youth Sport Hub” restituirà alla città e ai giovani di Milazzo un luogo sicuro, gradevole, stimolante ed inclusivo, che dia spazio allo sviluppo personale e sociale dei ragazzi».

Midili ha quindi parlato del recupero dell’ex convento dei Cappuccini: «Siamo contenti di essere riusciti ad ottenere quest’ulteriore finanziamento che si somma a quanto ottenuto in questi quattro anni e che ci consente di proseguire il percorso di recupero di un immobile abbandono. Vista la consistenza dello stesso abbiamo previsto tre steep di rigenerazione. I primi due sono andati a buon fine e riguarderanno il primo piano dell’edificio, ma siamo al lavoro per la terza progettualità che punta al recupero del pianto terra. E anche qui cercheremo di intercettare i fondi previsti nei nuovi Avvisi regionali e nazionali».

