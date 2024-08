Milazzo, finanziamento da 220mila euro per turismo e strade

Nuovo finanziamento per il Comune di Milazzo, che riceve dalla Regione Sicilia 220mila euro da destinare a turismo e riqualificazione stradale

MILAZZO – Dopo l’annuncio del finanziamento da 136mila euro per interventi di bonifica ambientale, il Comune di Milazzo riceve adesso nuove somme dalla Regione siciliana. Si tratta di 220mila euro da destinare alla riqualificazione di strade e marciapiedi e al settore turistico.

Nello specifico, 170mila euro saranno destinati ad opere di promozione turistica della città mamertina mentre 50mila euro verranno utilizzati per la manutenzione di strade e marciapiedi.

“Grazie alle tante opportunità offerte a livello nazionale e regionale –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili- Milazzo è riuscita a portare a casa in questo triennio pieno oltre 60 milioni di euro per opere pubbliche. Risorse che sono giunte grazie alla progettualità che abbiamo portato avanti senza sosta per essere presenti a tutti i bandi che venivano pubblicati. E di questo ringrazio gli uffici che non si sono risparmiati”.