Milazzo. I feti abbandonati tumulati al cimitero comunale

I feti abbandonati, ritrovati nell’ex ospedale di Vaccarella, hanno ricevuto la sepoltura presso il cimitero comunale di Milazzo

MILAZZO – Sono stati tumulati presso il cimitero comunale di Milazzo, i feti abbandonati rinvenuti presso l’ex ospedale di Vaccarella. Si tratta di 50 feti, conservati all’interno di vasetti di vetro in una delle stanze del vecchio ospedale milazzese. Era stato lo stesso Comune, dopo il ritrovamento, a suggerirne la tumulazione presso il cimitero così da dar loro degna sepoltura.

I 50 feti sono stati benedetti dall’arciprete di Milazzo, Giuseppe Currò, per poi essere sistemati in tre loculi. Ad occuparsi della tumulazione la società Charitas, alla presenza del sindaco di Milazzo Pippo Midili, del direttore dell’Asp 5 Giuseppe Cuccì e dell’agenzia funebre che si è occupata del trasporto e dell’acquisto delle lapidi, a titolo gratuito.

Impossibile l’identificazione dei feti, come chiarito dalla stessa Asp. «Siamo soddisfatti -ha dichiarato Cuccì- di essere riusciti dopo 53 anni, in cui la struttura è stata abbandonata, di aver potuto dare una giusta sepoltura ai feti e soddisfazione a tutti i milazzesi che aspettavano di avere delle risposte concrete. L’Asp dopo un‘attenta opera di bonifica, è riuscito a sanificare l’ospedale e a fornire i reperti, che ricordiamo al tempo venivano conservati per motivi di studio».

