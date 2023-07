Milazzo, il presidente Fin Sicilia Parisi: "Bando della Comunale da rivedere" VIDEO - Tempostretto

"Bisogna dare attenzione sia alle esigenze del Comune che del gestore", senza dimenticare le attese degli sportivi nuotatori agonisti o amatori

MILAZZO – In città a Messina per i campionati regionali di nuoto il presidente della Fin – Federazione italiana nuoto Sicilia, Sergio Parisi, ha chiarito la situazione regionale sugli impianti in generale e scendendo nello specifico con il caso di Milazzo, prendendo ad esempio la piscina comunale della città mamertina. “Sto seguendo la vicenda di Milazzo – spiega il presidente Parisi – credo sia il classico esempio di un bando probabilmente che non corrisponde alle esigenze di chi ha preso in gestione l’impianto e alle esigenze dello stesso Comune”.

La soluzione per il numero uno della Fin regionale sarebbe auspicabile un maggiore coordinamento e avanza la proposta di “avere una normativa regionale che dia una linea guida a tutti i Comuni per la corretta pubblicazione di un bando di gestione. Affinché questo possa soddisfare – conclude Parisi – sia le esigenze del Comune, sotto il profilo amministrativo, e chi deve gestirlo, con tutti i rischi che non sono indifferenti. Bisogna attenzionare entrambe le esigenze”.

In passato sull’argomento abbiamo ospitato le opinioni della società Swimblu, secondo cui “non si può fruire di una struttura regolamentare per svolgere l’attività federale” per il canone troppo esoso, e del Gruppo Sportivi Milazzesi a cui avevano replicato, in quel caso con una nota, dal Comune di Milazzo. Pertanto restiamo a disposizione a ospitare eventuali repliche a queste parole del presidente Parisi sull’argomento.

