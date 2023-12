Milazzo. Il sindaco Midili annuncia l’avvio di due nuovi cantieri - Tempostretto

Nel corso di un incontro il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha fatto il punto sulle opere avviate e su quelle da avviare

MILAZZO – Come di consueto, il sindaco di Milazzo ha tenuto un incontro dedicato a fare il punto sui lavori eseguiti e sugli interventi ancora da eseguire in città, anche in vista della fine dell’anno quando si dovranno tirare le somme.

I lavori annunciati

Nel corso dell’appuntamento il primo cittadino ha annunciato il prossimo avvio di due nuovi cantieri. Uno di questi riguarderà la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Ciantro e Piazza Marconi. La strada avrà doppio senso di marcia e avrà lo scopo, ha sottolineato Midili, di decongestionare il traffico in via San Paolino e in via Migliavacca.

Ulteriori interventi annunciati, quindi, riguarderanno la realizzazione di piazza San Giovanni dove sarà realizzato anche uno spazio inclusivo. I lavori avranno un costo di 53mila euro e saranno realizzati grazie alle somme messe a disposizione dal fondo sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali.

Midili: “Lavorato su cultura e manifestazioni”

«Abbiamo lavorato molto -ha dichiarato Midili- sul fronte della cultura e delle manifestazioni di richiamo, promuovendo dopo l’esaltante stagione estiva, un cartellone invernale. Nel settore delle opere pubbliche abbiamo strade che non si rifacevano da anni, con i disagi che purtroppo sono naturali. Contiamo di chiudere nel nuovo anno i cantieri di piazza Marconi, di villa Nastasi e anche dell’ex asilo Calcagno che diventerà Museo delle tradizioni marinare».