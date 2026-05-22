Milazzo, la Combat Spirit conquista nove medaglie al campionato italiano di Brazilian Jiu Jitsu

La realtà di Milazzo e Pace del Mela era presente a Jesolo nello scorso weekend con otto atleti

MILAZZO – L’accademia Combat Spirit, appartenente alla valle del Mela con sede a Giammoro, con una piccola delegazione di 8 atleti provenienti da Milazzo e Pace del Mela ai campionati italiani di Brazilian jiutsu a Jesolo nello scorso weekend 16 e17 maggio. Il Brazilian jiutsu è un’arte marziale sempre più in voga a livello mondiale per la sua efficacia ed estrema risolutezza e sempre più praticata nelle forze di Polizia attraverso un senso di rispetto ed altruismo, come solo un arte marziale nobile sa fare. Il tutto sotto la federazione Fijlkam e la unione italiana jiujitsu cui ha fatto registrare 133 team proveniente da ogni regione d’Italia ed anche da stati confinanti come Germania, Francia, Slovenia e Svizzera.

I risultati della Combat Spirit

La Combat Spirit è aggiudicata il 40 esimo posto conquistando 3 ori 3 argenti e 3 bronzi. Il Maestro Antonio Francesco Sofia cintura nera Fijlkma di Brazilian Jiu Jitsu come un vero capitano si è messo in gioco portando 2 argenti disputando anche una lotta negli assoluti senza limite di peso nonostante i suoi 70 kg di peso, ma il vero scopo è stato sostenere i suoi allievi in questa magnifica esperienza. Gli atleti Milazzesi non più giovanissimi ma con grande spirito guerriero sono risultati coloro che hanno portato i 3 ori portandosi sullo scalino più alto del podio.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione prezioso dell’istruttore Damiano Fasanella cintura marrone di Bjj operando presso la sede di Milazzo nella palestra boxe 71 divenuta distaccamento ufficiale della sede Combat Spirit. Si ringraziano gli atleti giovani dentro Fabio Lucchese, Picciolo Giuseppe, Scolaro Gaetano che trovano il tempo di dedicarsi ed allenarsi nonostante lavoro ed impegni familiari. Inoltre si menziona il futuro di questa accademia con gli atleti Alfredo Sarica, Alessia Nebbiolo e Samuele Cucinotta molto appassionati e motivati di questa meravigliosa arte marziale.