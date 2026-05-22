Scuola a Filicudi, l’Usr: “Nessuna richiesta ufficiale ma se arriverà la bambina potrà continuare sull’isola”

L'Ufficio Scolastico Regionale dice di essere pronto a organizzare un percorso scolastico per far continuare la scuola a Filicudi

“All’alunna dell’ultimo anno della scuola primaria sarà assicurato il percorso educativo e formativo nell’istituzione scolastica più vicina a Filicudi, al fine di garantire alla piccola un idoneo percorso di crescita e di imprescindibile socializzazione e confronto con i coetanei, nel quadro di un’offerta formativa che le garantisca il pieno sviluppo delle competenze”.

Lo dice il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra, in seguito alla notizia riportata dagli organi di informazione della volontà di un’alunna di quinta elementare residente a Filicudi di voler proseguire i suoi studi senza doversi allontanare dall’isola dove vive per frequentare la scuola secondaria di primo grado.

“Sorprende apprendere questa notizia dagli organi di stampa, soprattutto perché, ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale dal sindaco o una richiesta formale dalla famiglia” – prosegue. “Nel caso in cui dovessero pervenire a questo Ufficio eventuali istanze in tal senso, siamo disponibili a organizzare in organico di fatto un percorso scolastico per consentire alla bambina la prosecuzione degli studi nell’isola in cui risiede” – conclude il direttore generale.