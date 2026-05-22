Notte europea dei musei: sabato apertura straordinaria, biglietto a 1 euro

Ecco i siti culturali aperti in Sicilia

Anche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla Notte europea dei musei, il grande appuntamento culturale internazionale promosso dal ministero della Cultura francese con il sostegno di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom. Nella serata di sabato 23 maggio musei, parchi archeologici e luoghi della cultura regionali apriranno straordinariamente le porte al pubblico, partecipando all’iniziativa che coinvolge le istituzioni culturali di tutta Europa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario e favorire una partecipazione sempre più ampia e consapevole.

«Facilitare l’accesso alla cultura per un pubblico sempre più ampio è oggi la sfida più importante delle istituzioni culturali – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – La cultura non può e non deve restare appannaggio di pochi: musei, parchi archeologici e luoghi della memoria devono essere spazi vivi, aperti e accessibili a tutti. La Notte europea dei musei va proprio in questa direzione, perché avvicinare le persone alla cultura significa rafforzare identità, partecipazione e consapevolezza del nostro patrimonio».

Questi i musei e parchi regionali aperti con ingresso al costo simbolico di un euro:

Nell’Agrigentino:

– Parco archeologico della Valle dei Templi (dalle 20 alle 23): museo Pietro Griffo.

Nel Nisseno:

– Parco archeologico di Gela (dalle 19 alle 21): museo dei Relitti greci.

Nel Catanese:

– Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci (dalle 21 alle 23): terme dell’Indirizzo, terme della Rotonda, chiesa San Francesco Borgia ai Crociferi, teatro Antico, Casa Liberti.

Nell’Ennese:

– Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale: Villa Romana del Casale e Palazzo Trigona (19,30-23), Museo Archeologico di Aidone (19-22), Museo Archeologico di Enna – Palazzo Varisano (19-22).

Nel Messinese:

– Museo regionale interdisciplinare di Messina (dalle 20 alle 24).

– Parco archeologico di Naxos e Taormina (fino alle 24): teatro antico di Taormina e antiquarium di Naxos.

– Parco archeologico di Tindari.

– Parco archeologico delle isole Eolie (dalle 20 alle 23): museo archeologico Luigi Bernabò Brea.

Nel Palermitano:

– Museo regionale di arte moderna e contemporanea di Palermo: palazzo Riso, museo d’Aumale a Terrasini, castello di Caccamo.

– Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo (dalle 20 alle 23): Chiostro di Monreale e Chiostro di San Giovanni degli Eremiti.

– Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva (dalle 17,30 alle 23,30): villino Florio e museo della Fotografia di villino Favaloro.

– Parco archeologico di Himera, Solunto e Iato (dalle 9 alle 22): antiquarium e museo “Pirro Marconi” di Himera, antiquarium di Solunto, antiquarium di Monte Iato, museo archeologico della Valle dell’Eleuterio al Castello Beccadelli Bologna di Marineo, terme arabe di Cefalà Diana.

Nel Ragusano:

– Parchi archeologici di Kamarina e Cava d’Ispica: museo Ibleo, museo di Kamarina e sito monumentale del Convento della Croce

Nel Siracusano:

– Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa (dalle 20 alle 24): Ipogeo di Piazza Duomo

– Parco archeologico di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro (dalle 19,30 alle 22,30): museo archeologico Paolo Orsi

Nel Trapanese:

– Parco archeologico di Lilibeo Marsala (dalle 21 alle 24): museo Lilibeo e Plateia Aelia illuminata nell’area archeologica di Capo Boeo