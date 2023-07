Milazzo, le spiagge libere con “mini isole ecologiche” e assistenza disabili

Il Comune di Milazzo installerà 50 “mini isole ecologiche” presso le spiagge libere del territorio e avvierà un servizio di assistenza ai disabili

MILAZZO – Con l’avvio della stagione estiva il Comune di Milazzo punta a rendere maggiormente fruibili le spiagge libere del territorio, con l’installazione di 50 “mini isole ecologiche” per lo smaltimento dei rifiuti.

L’iniziativa, lanciata con l’obiettivo di mantenere pulite le spiagge, segue la posa delle passerelle per raggiungere il mare così da garantire la fruibilità della spiaggia anche alle persone con disabilità motorie. Nei giorni scorsi le passerelle sono state posizionate presso l’area compresa tra Bastione e San Papino e si proseguirà lungo la litoranea di Ponente.

Intanto è stato annunciato anche l’avvio di un servizio di accompagnamento in spiaggia per le persone con disabilità motoria, che interesserà le zone della piazzetta ex Cupole, del punto della Gobba del Cammello e dello spazio dello Stadio “Marco Salmeri”. In queste zone si provvederà a realizzare degli stalli per la sosta dei disabili e delle pedane che collegano il parcheggio sino alla battigia, saranno inoltre presenti una sedia job, un bagnino, un assistente alla balneazione e un ausiliario che accompagnerà le persone con disabilità sino al mare.