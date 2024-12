Milazzo. Molini Lo Presti, entro il 2026 la “Porta sul Mare”

Entro il 2026 si dovranno concludere i lavori di riqualificazione dei Molini Lo Presti. Lo ha annunciato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili

MILAZZO – Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, annuncia le tempistiche necessarie a trasformare i Molini Lo Presti nella “Porta sul Mare”. L’edificio, infatti, sarà oggetto di interventi di riqualificazione per essere trasformato in un hub turistico al servizio della città mamertina.

Dopo un incontro con il Ministero delle Infrastrutture, il sindaco di Milazzo ha dichiarato: «Non ci sono ostacoli, il finanziamento concesso è accertato e consolidato ma adesso occorre che l’iter sia veloce per rispettare la tempistica sulla quale non ci saranno sconti».

Il punto sull’iter dei lavori ai Molini Lo Presti

Il primo cittadino ha poi aggiunto: «Punto di partenza sarà il documento di indirizzo alla progettazione, atto propedeutico al successivo affidamento del servizio di architetture ed ingegneria per la redazione del Piano di fattibilità tecnica economica (Pfte). Occorre pubblicare il bando per individuare la ditta che, in compartecipazione col Comune dovrà redigere sia il Pfte, da far approvare in conferenza di servizi e poi il progetto esecutivo, pure soggetto ad approvazione per dare il via ai lavori».

I Molini Lo Presti avranno diverse aree, ciascuna dedicata ad un diverso tipo di servizio. Nello specifico, 1.700 mq saranno destinati ad un’area museale, 700 mq alle infrastrutture per i trasporti, circa 2500 mq per hotel e ristorazione, 800 mq per uffici di rappresentanza e, infine, 3200 mq per un’area commerciale. In tutto, si parla di un progetto da circa 18 milioni di euro.