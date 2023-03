Milazzo, ok a proroga per trasporto pubblico: si continua con l’Ast

Scongiurato, almeno temporaneamente, il rischio dell’assenza di un trasporto pubblico nel Milazzese che continuerà ad essere gestito dall’Ast

MILAZZO – Sarà ancora l’Azienda siciliana trasporti ad occuparsi del territorio di Milazzo, in attesa “nell’attesa della definizione del nuovo Piano delle Linee e del Programma di esercizio da porre a bando con procedura aperta per la scelta del nuovo concessionario del servizio di trasporto pubblico locale”. Ad annunciarlo è lo stesso Comune mamertino, che fa chiarezza sulla situazione.

Nonostante si fosse paventato il rischio di un blocco nei trasporti pubblici, infatti, si è giunti ad un accordo dopo gli incontri tenutisi a Palermo con l’Ast: con una delibera di giunta è stata stabilita proroga del servizio all’azienda, ma non oltre i prossimi due anni entro i quali si prevede una soluzione definitiva per l’affidamento del trasporto pubblico.

Soddisfatto per il risultato l’assessore Maurizio Capone, che tuttavia apre la strada a futuri progetti per un trasporto pubblico locale: «Il trasporto pubblico è un servizio essenziale -ha dichiarato Capone- era inimmaginabile ritrovarci all’improvviso senza i bus che assicurassero i collegamenti in città. Con la proroga si sono evitati i disagi ma nel frattempo occorrerà lavorare subito per individuare una soluzione diversa che consenta di mettere a disposizione dei cittadini un servizio diverso e soprattutto più di richiamo visto che l’uso del bus, è noto, negli anni è andato scemando e sono pochi gli utenti che ne fruiscono. Invece reputo questa forma di supporto alla mobilità importante. Proprio per questo l’Amministrazione intende attivarsi col trasporto pubblico locale, anche se chiaramente occorre muoversi in una specifica tempistica che non poteva essere dettata da una eventuale situazione di emergenza».