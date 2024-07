Milazzo. Operativi 10 nuovi vigili urbani per l’estate

Come annunciato nei mesi scorsi, a Milazzo sono entrati in servizio i 10 vigili urbani “stagionali” assunti per il periodo estivo

MILAZZO – Sono entrati ufficialmente in servizio lo scorso 15 luglio, i 10 nuovi vigili urbani di Milazzo assunti per il periodo estivo. I nuovi vigili urbani sono stati assunti tramite lo scorrimento della graduatoria già esistente, come annunciato nei mesi scorsi dall’Amministrazione.

Il giuramento è stato prestato alla presenza del sindaco Pippo Midili, dell’assessore alla polizia municipale Francesco Coppolino e del comandante Giacomo Villari. I nuovi assunti sono Placido Vincenzo Bartolone, Antonella Formica, Fabio Gitto, Maria Gitto, Carmelina Isgrò, Marco Setaro e Marilena Valeriani.

«Una presenza importante –ha dichiarato Coppolino– visto che nella stagione estiva i vigili urbani sono particolarmente impegnati sulle strade per garantire l’ordine e la sicurezza».

Si tratta di un’iniziativa pensata per garantire un maggiore controllo del territorio durante il periodo di maggior afflusso turistico sul territorio, in particolar modo si attenzioneranno la viabilità e l’isola pedonale prevista per ogni fine settimana.

