Milazzo. Piazza Marconi, la pista sul ghiaccio accessibile ai disabili

La Pista sul ghiaccio di Piazza Marconi, a Milazzo, diventa accessibile anche ai disabili che il 14 potranno accedervi gratuitamente

MILAZZO – Una giornata dedicata all’inclusione, a Milazzo. Il 14 gennaio la pista sul ghiaccio di Piazza Marconi sarà accessibile anche alle persone con disabilità, grazie alla presenza di apposite rampe progettate per garantire l’accesso alle sedie a rotelle.

L’iniziativa è stata lanciata dal Comune di Milazzo in sinergia con la società “Patti.niamo” e l’associazione “La Fenice”. L’appuntamento è previsto per le 10.30 e si concluderà alle 13.30 con l’ingresso gratuito per le persone con disabilità.

L’assessore alle attività produttive, Angelo Maimone, ha commentato: «Era doveroso allargare la possibilità di vivere un’esperienza unica a quanti si trovano in condizioni di disabilità. Credo sia il modo migliore di dimostrare come l’inclusione passi anche da questi, se vogliamo, piccoli gesti ma che, per una persona con difficoltà motorie, rappresentano un modo per sentirsi alla pari».

