Milazzo. Piazza San Giovanni: il 29 giugno l’inaugurazione

A Milazzo la nuova piazza San Giovanni, area urbana con giochi inclusivi e videosorveglianza. Il 29 giugno l’inaugurazione

MILAZZO – Domenica 29 giugno, in occasione della festa patronale dedicata a San Giovanni, sarà inaugurata la nuova piazza nell’omonimo quartiere di Milazzo. L’evento, previsto per le 22 subito dopo la conclusione della tradizionale processione, vedrà la partecipazione del sindaco di Milazzo Pippo Midili insieme alla giunta e al consiglio comunale.

Lo spazio urbano, recuperato in prossimità del supermercato situato di fronte alla scuola elementare Trimboli, ospita un’area attrezzata con giochi inclusivi pensati per l’integrazione e la sicurezza dei più piccoli. La pavimentazione è stata realizzata con materiali certificati antitrauma, antiscivolo e resistenti al fuoco, in linea con le normative vigenti.

Il progetto è stato finanziato grazie a risorse statali assegnate tramite il Fondo di sviluppo e coesione, con un investimento di 53 mila euro. Nell’area è stato installato anche un sistema di videosorveglianza.