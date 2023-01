Milazzo, riflettori sull’economia locale: l’incontro con i commercianti

I rappresentanti del Centro Commerciale Naturale di Milazzo hanno incontrato il sindaco per discutere del rilancio dell’economia

MILAZZO – Si fa il punto della situazione sull’economia cittadina, a Milazzo. I rappresentanti del Centro Commerciale Naturale “Centro Storico” in riunione col sindaco Pippo Midili, per discutere delle strategie necessarie a contrastare la chiusura dei negozi nel mamertino.

Nel corso dell’incontro, a cui ha presenziato anche il presidente del Centro Commerciale Naturale Pippo Russo, uno degli argomenti più trattati è stato quello del piano dei parcheggi. Novità emersa riguarda l’utilizzo di tariffe differenziate per le varie zone della città e l’attivazione dello “scontrino di cortesia” per permettere di sostare nei pressi degli esercizi commerciali.

Si è quindi discusso dell’ex mercato coperto che, grazie ad un progetto finanziato per oltre 2 milioni di euro, diventerà un centro servizi nel quale sarà ospitata anche una sala congressi. Un azione ritenuta necessaria ad incrementare i flussi turistici, a cui si aggiungono gli interventi per il recupero dell’ex ritrovo Diana.

Ma del flusso turistico, in particolare, si è discusso in merito al caso delle multe dell’asse viario: una vicenda che per i commercianti avrebbe scoraggiato gli afflussi di visitatori nel centro cittadino. La richiesta avanzata è di maggior tolleranza da parte del corpo di polizia municipale, in particolare per le piccole soste.