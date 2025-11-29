 Milazzo, scontro tra due auto nella notte

Milazzo, scontro tra due auto nella notte

Redazione

Milazzo, scontro tra due auto nella notte

sabato 29 Novembre 2025 - 10:30

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per estrarre dalle vetture i passeggeri, rimasti incastrati

MILAZZO – Notte turbolenta a Milazzo. In località Archi, non distante dallo svincolo autostradale, due vetture si sono scontrate ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dai mezzi le persone, rimaste incastrate. L’immediato intervento della squadra, proveniente dal distaccamento di Milazzo, è stata necessaria per affidare i passeggeri al personale sanitario del 118 per le prime cure. Poi è scattata la messa in sicurezza e infine la bonifica dell’area.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La crescita del fotovoltaico pubblico a Messina: energia pulita che fa risparmiare
Messina. Il “black friday” diventa “red friday”, tanti bollini rossi sui rifiuti differenziati male
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED