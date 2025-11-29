Milazzo, scontro tra due auto nella notte

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per estrarre dalle vetture i passeggeri, rimasti incastrati

MILAZZO – Notte turbolenta a Milazzo. In località Archi, non distante dallo svincolo autostradale, due vetture si sono scontrate ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dai mezzi le persone, rimaste incastrate. L’immediato intervento della squadra, proveniente dal distaccamento di Milazzo, è stata necessaria per affidare i passeggeri al personale sanitario del 118 per le prime cure. Poi è scattata la messa in sicurezza e infine la bonifica dell’area.