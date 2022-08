Milazzo, si rinnova il Cda dell’Area Marina Protetta

Sono stati nominati i nuovi componenti del consiglio d’amministrazione dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, ecco di chi si tratta

MILAZZO – Cambiamenti nel consiglio d’amministrazione dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Il sindaco della città mamertina, Pippo Midili, ha rinnovato i propri rappresentanti nel cda che opereranno per il prossimo triennio.

Confermati il presidente Giovanni Mangano e il consigliere Massimo Geraci mentre a Simona Ratti subentra la docente universitaria milazzese Ivana Bonaccorsi. Completano il cda l’Università di Messina rappresentata dalla docente Nunziacarla Spanò e l’associazione Marevivo con il vicepresidente nazionale Fabio Galluzzo.

«In pratica –si legge in una nota del comune di Milazzo- il Cda sarà composto da quattro consiglieri riconfermati su cinque in una chiara ottica di continuità che si intende dare ad una gestione che in questo triennio, non semplice, in quanto caratterizzato dall’avvio di ogni attività, si è distinto per operatività ma anche per la capacità di promuovere l’immagine turistica di Milazzo».