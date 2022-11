Milazzo, si torna a teatro con la riapertura del Trifiletti

Riapre il teatro Trifiletti e si prepara alla ripartenza in attesa degli appuntamenti fissati per il 2023. Intanto giungono alcune anticipazioni

MILAZZO – Riapre il teatro Trifiletti della città del Capo. Una ripartenza a lungo attesa, annunciata con alcune novità studiate per rendere centrale il ruolo del teatro milazzese nella vita della città.

Sono 10 gli spettacoli già annunciati nell’ambito della rassegna “Milazzo Classica” organizzata e proposta da Elvira Foti e Roberto Metro. Un appuntamento con la musica che, spiegano gli organizzatori, si svolgerà “da gennaio a maggio, con prestigiosi artisti di fama internazionale”.

Novità, inoltre, riguarderà l’istituzione di una convenzione con le scuole che potranno accedere ad abbonamenti per gli studenti e ad una serie di spettacoli che saranno concordati in sinergia con i dirigenti scolastici del mamertino. Non trapelano altre anticipazioni, ma in una nota del Comune di Milazzo già si parla del coinvolgimento della compagnia “Tabula Rasa” e della “Compagnia teatrale Milazzo 2010”.