Milazzo, termina il quinto AllinParty. Finanze: “Partecipazione senza precedenti”

Dopo un anno di pausa il ritorno del Festival dello Sport Inclusivo ha emozionato partecipanti e organizzatori

MILAZZO – Gli emozionanti “Talk” di Ambasciatori dell’Allinparty e Testimonial paralimpici, realizzati domenica mattina presso l’Atrio del Carmine di Palazzo dell’Aquila – alla presenza anche del Sindaco di Milazzo Pippo Midili e dell’Assessore allo Sport Antonio Nicosia – e la finale della Supercoppa Italiana di calcio balilla paralimpico FPICB in scena al Mediterranea Club (che, tra l’altro, ha visto andare a medaglia i due atleti della Mediterranea Eventi Daniele Costantino e Francesco Vento, secondi classificati nella Supercoppa e “bronzo” in Coppa Italia, che succedono alla medaglia d’argento conquistata nel pomeriggio di sabato da Cristina De Michele nella Coppa Italia DIR), hanno chiuso l’edizione numero cinque di una kermesse che, dopo un anno di pausa, è tornata con un successo travolgente, segnata da una partecipazione senza precedenti.

Durante la tre giorni della manifestazione di sono avvicendate tantissime attività sportive, alle quali hanno fatto da contorno momenti di divertimento e di confronto, che hanno registrato il coinvolgimento e la partecipazione di moltissimi sportivi, appassionati e molteplici realtà, per un risultato in termini numerici senza precedenti. L’apice, in un crescendo di emozioni e divertimento, è stato raggiunto nella giornata di sabato, iniziata con la grande novità delle partecipatissime attività acquatiche nella fantastica location di Baia del Tono – attività realizzata grazie al preziosissimo coordinamento del Movimento Sportivi Milazzesi del presidente Gianluca Venuti e di diverse altre realtà che hanno fornito un supporto fondamentale – per poi proseguire nel pomeriggio e fino alla sera al Mediterranea Club, dove si sono realizzate contemporaneamente oltre 20 discipline sportive: entusiasmo contagioso, tanti sorrisi ed un mare di gente hanno caratterizzato una giornata decisamente da incorniciare.

Finanze: “Abbiamo colmato alla grande un vuoto”

“Siamo veramente felici – cosi Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi – Lo stop dello scorso anno ci aveva lasciato un vuoto che abbiamo colmato alla grande, con un risultato numerico in termini di partecipazione veramente senza precedenti. Questo ci emoziona e per noi è motivo di grande orgoglio, oltre ad essere uno stimolo per portare avanti il progetto Allinparty. Non posso che dire grazie a tutti, dalle Istituzioni ai partner, dalle Federazioni Sportive a tutte le realtà del territorio coinvolte, compresi anche gli organi di stampa e il Mediterranea Club, il luogo dove sin da subito ci siamo sentiti praticamente a casa. Non menziono tutti perchè in questa edizione ci hanno supportato in tantissimi, ma è doveroso sottolineare che tutti hanno aderito e supportato con grande entusiasmo questa Festival che lancia un messaggio di partecipazione ed inclusione realmente unico. L’Allinparty, è proprio il caso di dirlo, è veramente di tutti”.

Termina, quindi, un quinto Festival dello Sport Inclusivo più seguito e partecipato che mai. L’Allinparty 2025 è stato realizzato grazie al supporto di molteplici Enti pubblici e privati, tantissime realtà sportive e di volontariato del territorio, come in primis il Movimento Sportivi Milazzesi che si occuperà in particolare delle attività acquatiche e grazie al sostegno di partner quali Decathlon, Raffineria di Milazzo, Gruppo Caronte & Tourist, SmartMe, DepaGroup di Milazzo, Parco Corolla, BCC La Riscossa di Regalbuto, Naima Griffe.