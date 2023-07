Milazzo, tranquillamente in strada ma era ai domiciliari: arrestato - Tempostretto

L'uomo non è stato trovato a casa dai carabinieri durante un normale controllo. Rintracciato, non ha fornito alcuna giustificazione

MILAZZO – Un uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Milazzo per il reato di evasione. Già noto alle forze dell’ordine, non è stato trovato dai militari all’interno di casa sua, dove sarebbe dovuto essere in virtù degli arresti domiciliari a cui è sottoposto da tempo per reati contro la famiglia. Scattate le ricerche, i carabinieri lo hanno rintracciato tranquillamente per strada senza alcuna autorizzazione. L’uomo, che non ha fornito alcuna giustificazione valida, è stato arrestato.