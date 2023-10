Milazzo. Tre anni di mandato, Midili: “Abbiamo fatto ripartire tutto”

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha fatto il punto sui tre anni appena trascorsi e annuncia di essere pronto a ricandidarsi alle elezioni del 2025

MILAZZO – A tre anni dall’elezione, il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha incontrato la cittadinanza per fare il punto sulle progettualità eseguite e sull’impegno futuro nei confronti della città. L’incontro si è svolto presso il teatro Trifiletti, con la presenza anche di tutti gli assessori e dei consiglieri di maggioranza.

Il primo cittadino milazzese ha esordito dichiarando: «Dal 2020 lavorando sodo abbiamo tentato di far ripartire tutto: dai servizi al supporto alle categorie più deboli, portando avanti una progettualità per recuperare beni abbandonati o da valorizzare in un’ottica di sviluppo e di rilancio dell’economia cittadina. Per tentare di evitare che soprattutto i giovani vadano via da Milazzo come purtroppo è accaduto in questi ultimi anni».

Dalla raccolta differenziata alla rigenerazione urbana

Midili si è quindi soffermato su alcune delle progettualità più rilevanti del suo mandato spaziando dalla raccolta differenziata, sulla quale l’amministrazione ha investito particolare attenzione, sino ad arrivare al recupero dei beni culturali: «Come il teatro Trifiletti, che finalmente ha avuto l’agibilità dopo un intervento di restyling e il Castello dove è stata realizzata la nuova tribuna in sostituzione di quella rimasta nell’ultimo ventennio. Ed ancora il Palasport, finalmente fruibile per il pubblico».

Riflettori puntati, quindi, sugli interventi ancora in fase di realizzazione: «Penso alle nuove progettualità come l’asilo Calcagno, che diventerà museo del mare, piazza Marconi, che da luogo degradato diventerà centro di aggregazione e ancora l’ex scalo ferroviario, acquistato dal Comune per realizzare il primo parco urbano, ed ancora il parcheggio di via Impallomeni e il restyling dell’ex mercato coperto. Ma tanto altro, con attenzione soprattutto alla periferia, dove stiamo realizzando dei parchi inclusivi e punteremo, penso alla via Guido a Santa Marina, anche a mettere a disposizione dei residenti dei servizi per evitare disagi, come avvenuto in via Feliciata».

Infine si è posto l’accento anche sul futuro dei Molini Lo Presti che diventeranno un vero e proprio hub turistico denominato “La porta sul mare” presso il quale saranno presenti strutture ricettive come ristoranti, teatri e parcheggi.

La sfida alle amministrative del 2025

Adesso si guarda ai prossimi mesi di amministrazione ma, soprattutto, alle sfide elettorali del 2025 quando Milazzo dovrà nuovamente eleggere l’esecutivo. Con largo anticipo, il sindaco Midili ha già annunciato la volontà di ricandidarsi.