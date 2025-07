Mili, comunità in festa con il Palio della vallata

Le comunità delle parrocchie si sfidano nei giochi in piazza. L'evento conclusivo il 30 luglio

Messina – Giochi, intrattenimento e competizioni che coinvolgono grandi e piccoli. La comunità di Mili si ritrova in piazza per il Palio della Vallata, aperto il 20 luglio scorso con la benedizione delle magliette durante la celebrazione della messa nella parrocchia di Mili San Marco. Il palio show si è tenuto ieri sera sempre a Mili con i primi spettacoli di intrattenimento e la prova che ha coinvolto soprattutto i ragazzi e che determina il vantaggio di partenza per la squadra che se l’aggiudica.

Si prosegue domani al Garden Sport di Mili Marina mentre il 25 luglio prossimo le squadre saranno impegnate in prove creative intorno al tema del Mili Fashion Style. Accanto alle prove il 26 luglio a Mili San Marco ci sarà spazio anche per lo street food mentre a Mili San Pietro il 29 luglio il tema delle sfide sarà canoro, con il Sanmiliremo. La serata conclusiva e la premiazione è prevista per il 30 luglio a Mili San Marco.

A sfidarsi sono i villaggi di Tipoldo, Mili San Marco, San Pietro e Marina, nella competizione organizzata dalle parrocchie di riferimento San Paolino, San Marco, San Pietro Apostolo e San Giuseppe. Ogni formazione ha il suo stemma e il suo sindaco, eletto nei giorni scorsi dalle comunità anche attraverso i canali social delle parrocchie. Il Palio ha il patrocinio del Comune di Messina e rappresenterà per la comunità l’evento cardine dell’animazione estiva.