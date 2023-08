Mili Marina festeggia San Paolino Vescovo: il programma laico e religioso - Tempostretto

Domenica 20 agosto il clou con la processione del simulacro del Santo patrono

MESSINA – Sono iniziati ieri sera i festeggiamenti in onore di San Paolino Vescovo a Mili Marina, organizzati dal parroco don Giuseppe Lonia e dalla parrocchia. La prima serata è stata caratterizzata dalla celebrazione eucaristica seguita da un tempo di adorazione eucaristica durante il quale i diversi sacerdoti presenti hanno dato modo di vivere il Sacramento della Riconciliazione. Oggi, giovedì 17 agosto, alle ore 21, si terrà il karaoke e degustazione di panini oltre a giochi per i bambini. Venerdì 18 alle 21, l’esibizione del gruppo “Onde Road” e una serata di varietà. Sabato 19 ore 21, l’esibizione dei “Vintage Motor” e degustazione di panini.

Ogni pomeriggio in chiesa si terrà la preghiera del Santo Rosario, la novena di S. Paolino e la celebrazione eucaristica. In modo particolare giovedì 18 agosto si terrà una celebrazione per tutti i fratelli ammalati. Sabato 19, alle ore 19, primi vespri solenni e benedizione dei “Portatori”. Domenica 20 agosto è la giornata clou della festa. Le celebrazioni eucaristiche saranno celebrate al mattino alle ore 11 e di sera, alle ore 18, e a seguire la processione del simulacro di S Paolino. Alle ore 23,45 i giochi pirotecnici concluderanno i festeggiamenti.